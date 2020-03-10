رياضة | عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن إمكانية لتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

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وقال العطار في تصريحات إذاعية :"خاطبنا هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس يوم الخميس المقبل وفي حالة سوء الأحوال الجوية سيتم تأجيل جميع المباريات في هذا اليوم للحفاظ على سلامة اللاعبين".

وتقام 4 مباريات يوم الخميس بلقاء إف سي مصر أمام الانتاج الحربي ثم مصر المقاصة أمام أسوان وبعدها حرس الحدود أمام المصري وأخيرًا الاتحاد السكندري أمام الزمالك.