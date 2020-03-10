رياضة | ميسي يفوز بجائزة جديدة مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفوز بجائزة جديدة مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي لنادي ​برشلونة​ عن اختيار جماهير الفريق الكتالوني لهدف النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ في مرمى ايبار في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة كان اربعة منها للاعب الارجنتيني.

وكان ميسي قد تفوق على هدف ​انستو فاتي​ في مرمى ليفانتي في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2 – 1، وهدف ​فرينكي دي يونج في مباراة الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2، وهدف ​انطوان جريزمان​ في مرمى نابولي في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ضمن ذهاب الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا.