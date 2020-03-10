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رياضة | ميسي يفوز بجائزة جديدة مع برشلونة

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أعلن الموقع الرسمي لنادي ​برشلونة​ عن اختيار جماهير الفريق الكتالوني لهدف النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ في مرمى ايبار في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة كان اربعة منها للاعب الارجنتيني.

وكان ميسي قد تفوق على هدف ​انستو فاتي​ في مرمى ليفانتي في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2 – 1، وهدف ​فرينكي دي يونج في مباراة الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2، وهدف ​انطوان جريزمان​ في مرمى نابولي في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ضمن ذهاب الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا.

يذكر ان برشلونة يحتل المركز الأول في ترتيب برصيد 58 نقطة فارق نقطتين عن الوصيف الذي يحصل على 56.

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