رياضة | رسالة فايلر لنجوم الأهلي قبل ساعات من موقعة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة فايلر لنجوم الأهلي قبل ساعات من موقعة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة، بالدوري العام.

ويعقد فايلر المدير، جلسة مع اللاعبين اليوم على هامش مران الفريق التدريبي، استعدادًا لمواجهة سموحة بالدوري العام.

وتأتي المحاضرة الخاصة بالمدير الفني، على هامش المران الجماعي من أجل شرح أساليب وطريقة لعب المباراة المقبلة، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة النتائج المميزة.

ويرغب فايلر، في خروج اللاعبين من نشوة فرحة الصعود إلى دور النصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتركيز فقط في مواجهة سموحة، بالدوري المصري.

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ويعود الفريق للتدريبات الجماعية اليوم، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، بدوري الأبطال.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا، عقب نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.