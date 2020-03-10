رياضة | ريال مدريد يحسم الأمر بعودة نجمه مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم الأمر بعودة نجمه مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقاريرالاسبانية عن رغبة ​ريال مدريد​ بعودة النجم المغربي الظهير الأيمن ​اشرف حكيمي​ المعار الى فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا للصحيفة الاسبانية ماركا فان النادي الملكي يتابعون مستوىوتألق حكيمي التي قدمها مع دورتموند ويرغبون بإعادته الى المرينجي في الصيف المقبل.

وكان حكيمي البالغ من العمر 21 عام قد انتقل الى اسود الفيستفالن على سبيل الاعارة لمدة عامين.

هذا واشارت تقارير صحفية سابقة عن رغبة النادي الالماني في الابقاء على حكيمي بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع الفريق اذ تمكن المغربي من تسجيل 3 اهداف وصناعة 10 اخرين.