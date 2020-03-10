رياضة | عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مغادرة النادي والتوجه إلى بلاده عقب مواجهة أسوان بالدوري العام.

وتأتي مغادرة المدير الفني، عقب المباراة مباشرةً بسبب توقف الدوري ورغبته في الإطمئنان على أسرته، وقضاء إجازته هناك.

ومن المقرر أن يسافر فايلر، إلى سويسرا يوم 22 مارس الجاري، عقب مواجهة أسوان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب دخول المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي توجو، يومي 26 و 29 من الشهر الجاري، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة سموحة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.