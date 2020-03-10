الامارات | اتحاد بناء الأجسام يؤجل بطولات عجمان ودبي والشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بناء الأجسام يؤجل بطولات عجمان ودبي والشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، تأجيل إقامة البطولات الداخلية المعتمدة إقامتها في مارس الحالي، والبطولات التي تم تأجيلها هي: بطولة باورميت للقوة البدنية في دبي، وبطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك، وبطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك، وذلك تماشياً مع الوضع السائد على مستوى العالم، والتوجيهات الرسمية بخصوص فيروس كورونا، وذلك من باب تأمين سلامة اللاعبين ومدربيهم وجمهور اللعبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الاتحاد في دبي، بحضور نائب رئيس الاتحاد علي عبدالله بن حيدر، والأمين العام محمد عبدالرحيم المري، والأعضاء فيصل الزعابي وأحمد جوهر، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، والكادر الإداري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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