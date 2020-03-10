شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يعلن إقامة مباراته أمام نابولي على ملعب كامب نو بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن إقامة مباراته أمام نابولي الإيطالي، المقرر إقامتها الأربعاء 18 مارس، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعبه كامب نو دون جمهور.

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ويأتي هذا القرار بعد إعلان إيطاليا عزل دولتها بالكامل وحظر التجمعات مع إلغاء كل الأحداث الرياضية، بما فيها الدوري الإيطالي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت حكومة إقليم كتالونيا قد طالبت بإقامة المباراة دون جمهور خوفًا من انتشار الفيروس، أسوة بالقرار الذي اتخذ بإقامة مباراة فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، دون جمهور على ملعب الميستايا بإسبانيا.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بتعادل برشلونة مع نابولي بهدف لمثله على ملعب سان باولو بالمدينة الإيطالية.