شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي جديد لرمضان صبحي للتأكد من جاهزيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحص طبي جديد، اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص «صبحي» على التواجد في مقر النادي، أمس، واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، فيما يخضع لفحص طبي اليوم قبل مشاركته في المران.

ويؤدي الأهلي مرانه، عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء غد، الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس، عقب العودة من جنوب أفريقيا.