شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي جديد لرمضان صبحي للتأكد من جاهزيته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحص طبي جديد، اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص «صبحي» على التواجد في مقر النادي، أمس، واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، فيما يخضع لفحص طبي اليوم قبل مشاركته في المران.
ويؤدي الأهلي مرانه، عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء غد، الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس، عقب العودة من جنوب أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فحص طبي جديد لرمضان صبحي للتأكد من جاهزيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.