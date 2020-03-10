شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يروي لحظات صعبة عاشتها أسرته خلال أزمته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روي عماد متعب، نجم الأهلي السابق، اللحظات الصعبة التي عاشتها أسرته خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها الأيام الماضية، ودخل بسببها المستشفى.

وقال «متعب»، في مداخلة هاتفية على قناة «اون تايم»: «بشكر كل فرد حب يطمئن عليا وسأل عليا، وبعتذر لكل الناس إللي معرفتش أرد عليها، والحمدلله الدنيا بقت أحسن وأنا في البيت».

وأضاف: «سأقوم بعمل أشعة وتحاليل جديدة علشان أعرف إيه سبب إللي حصل، والمواقف الصعبة هي اللي بتبين حب الناس».

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وحول الأزمة التي تعرض لها أوضح: «شعرت بألم في جنبي الشمال وذراعي الشمال ورجليّ مش شايلني، وقولتلهم مش قادر وروحت المستشفى».

وذكر: «للأسف أحد البرامج اتصل بوالدتي على الهواء وبيسألها على صحتي، وهي مش عارفة حاجة، وده في وقت اتقال بعدها إن عندي جلظة في المخ».

وتابع: «لما عرفت كنت أنا دخلت العناية المركزة، وعملت بعد كده أشعة وتحاليل، وهكمل باقي الفحوصات على الأماكن إللي كان فيها مشاكل، والفحوصات هاتبين المشكلة ليها علاقة بالقلب ولّا بالمخ».

ووجه متعب الشكر للجميع وخاصة عائلته وعائلة زوجته، وكذلك المسؤولين في النادي الأهلي، للوقوف بجانبه والاطمئنان على صحته.