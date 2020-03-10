شكرا لقرائتكم خبر عن «بارترا» لا يستبعد العودة إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يستبعد مدافع نادي ريـال بيتيس مارك بارترا عودته في المستقبل إلى فريقه السابق برشلونة، حيث ترعرع في قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول.

Advertisements

وقال اللاعب، في حوار مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «حاليًا أضع كامل تركيزي على بيتيس، أشعر أنني بخير هنا، رغم أنني لم أغلق الباب أبدًا أمام العودة إلى برشلونة، لقد قضيت 15 عامًا من حياتي هناك وكانت أعوامًا جميلة للغاية».

وأضاف: «أتابع برشلونة بشدة، ولدي العديد من الأصدقاء من لاعبيه، والآن هناك أيضًا المدرب الذي أحضرني إلى هنا».

وكان «بارترا» قد انضم إلى بيتيس عام 2018 قادمًا من بروسيا دورتموند، حيث قضى عامين بعد انضمامه إلى الفريق الألماني من برشلونة في 2016.