شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تضع 3 سيناريوهات للدوري بعد توقف النشاط بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضعت صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية، في تقرير نشرته، الثلاثاء، 3 سيناريوهات لبطولة الدوري، بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، أمس، تعليق الأحداث الرياضية، تصديًا لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت الصحيفة أن السيناريو الأول يتمثل في تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، على أن يستكمل الدوري الإيطالي في الصيف، ويتم تغيير موعد إقامة اليورو إلى نهاية العام.

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ويتمثل السيناريو الثاني في ضغط جدول المباريات، وخوض كل فريق مباراة كل يومين أو 3 على أقصى تقدير، وتأجيل كأس إيطاليا لما بعد شهر يونيو المقبل.

أما السيناريو الثالث بحسب الصحيفة، بألا يُمنح اللقب لأي فريق، ويتأهل للبطولات الأوروبية الأندية التي تحتل المراكز المؤهلة لها حاليًا، أي يوفنتوس ولاتسيو وإنتر وأتلانتا لدوري الأبطال، في حين يتأهل كل من روما ونابولي للدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للفرق المقرر هبوطها للدرجة الأدنى، فسيتم الإبقاء على جميع فرق الدور، وصعود فريقين من الـ«سيري بي»، للأندية المشاركة في «سيري أ»، ليصبح عدد الفرق 22.