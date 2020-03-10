شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. فايلر يبحث موقف المصابين قبل لقاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب فايلر في الوقوف على مستوي المصابين من أجل تحديد مصيرهم من الارتباطات المقبلة.
ويلعب الأهلي مع سموحة غدا الأربعاء ضمن فعاليات الأسبوع الـ 18 للدورى الممتاز .
ويتواجد أكثر من لاعب مصاب بالفريق أمثال رمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير فضلا عن تعرض أكثر من لاعب لإصابات مختلفة في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الأخيرة ببطولة أفريقيا أمثال الانجولى جيرالدو ومعلول ومحمود متولي.
وكان الأهلى قد صعد إلى الدور قبل النهائي من دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب افريقي 1-1 في مباراة الإياب ، وسبق له الفوز في مباراة الذهاب 2-0 .
يغيب عن الأهلى في مباراة سموحة غد الثلاثى النيجيري جونيور أجايي ومحمود كهربا وياسر إبراهيم بسبب عقوبة الإيقاف للاحدث التي وقعت في مباراة السوبر المحلي امام الزماكل التي أقيمت بالامارات حيث وقعت لجنة الانضباط عقوبة على كهربا بالايقاف لنهاية الموسم و وإيقاف اجايي وياسر إبراهيم مباراتيين
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