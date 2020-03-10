شكرا لقرائتكم وادى دجلة يقرر تعليق احتفال عيد الأم بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت أندية وادى دجلة تعليق احتفال عيد الأم والذى كان مقرر له يوم السبت الموافق 21 مارس 2020 بفرع أكتوبر وب اقى الفروع تجنبا للتجمعات بسبب فيروس كورونا .



بيان وادي دجلة

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،أمس تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع" أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، يشمل الموالد والحفلات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة .

وأوضحت المصادر، أن أى تجمعات أو حفلات أو معارض سيتم تعليقها حفاظا على سلامة المواطنين المصريين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

و شهدت الأيام الماضية تعليق أكثر من حدث رياضى و بطولة بسبب إحياطات إنتار فيروس كورونا على صعيد جميع البلاد ، ومن أبرز الأحداث تعليق ودية منتخب مصر لكرة اليد والكويت التي كان من المقرر اقامتها الهر الجارى و تأجيل البطولة العربية للملاكمة التي كان من المقرر إقامتها بالقاهرة فى الفترة من 23 حتى 28 مارس الجارى إلى أجل غير مسمى.