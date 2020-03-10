شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة خارج المنتخب أمام توجو بسبب كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على استبعاد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك من المعسكر المقبل للفراعنة لخوض مباراتىّ توجو يومىّ 26 و29 مارس الجارى.

ويأتي استبعاد عبد الله جمعة لأكثر من سبب، أولها دخول اللاعب في مناوشات مع جماهير الأهلى وهو نفس ما ينطبق على محمود كهربا الذى تم استبعاده أيضا لنفس السبب بعد استجابته لإستفزازات لجماهير الزمالك مؤخرا.

كما يأتي استبعاد عبد الله جمعة أيضا لإبتعاده عن مستواه مؤخرا وغيابه عن المشاركة الأساسية مع الفريق الأبيض، وتفضيل كارتيرون مدرب الزمالك لمحمد عبد الشافى على حسابه.

ومن المقرر أن يضم حسام البدرى كل من محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز ، وأيمن أشرف لاعب الأهلى وأحمد فتوح لاعب سموحة لتعويض غياب عبد الله جمعة، كما تدور مناقشات حول ضم عبد الشافى ولم يتم حسم الأمر حتى الأن.