شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد ألعاب القوى: تعنت قطر يمنع مصر من المشاركة بالدورى الماسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، أن بطولة الدورى الماسى المقرر إقامتها أبريل المقبل، لن تشارك بها مصر، بعد قرار قطر بمنع دخول المصريين إلى الأراضى القطرية .

وقال شاهين في تصريحات خاصة، إنه كان من المقرر أن يشارك اللاعب مصطفى عمرو في منافسات الجلة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو حيث أنها مرتبطة بالرانك ، إلا أن التعنت القطرى يحرم مصر من المشاركة في البطولة .

وأضاف رئيس الاتحاد أن مصر ستنظم بطولة النيل نهاية مارس الجارى، والتي تساهم في رفع الرانك و الترتيب لدى اللاعبين أيضا .

وفى سياق مختلف سافر إيهاب عبد الرحمن ، وحسن عبد الجواد لاعبى المنتخب إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في معسكر خارجى يستمر لمدة شهران ، في إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 .

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تأتى مشاركة إيهاب عبد الرحمن في المعسكر على نفقة الشركة الراعية له ، بينما يشارك حسن عبدالحواد على نفقة الاتحاد .

ومن المقرر أن يشارك إيهاب في معسكر اوربى خلال مايو المقبل ، ضمن خطة الاستعداد للاولمبياد أيضا

من ناحية أخرى تقام منافسات بطولة الجمهورية تحت 23 سنة لألعاب القوى في الفترة من 21 الى 22 فبراير الجارى ، بإستاد القاهرة ، بمشاركة الفرق التي سجلت مشاركتها في البطولة .

يذكر أن قطر منعت منتخب تنس الطاولة من المشاركة في منافسات البطولة الكبرى التي أقيمت الأسبوع الماضى ، على خلفية قرار منع المصريين بسبب فيروس كورونا ، مقابل السماح للصينيين بالمشاركة وإقامة معسكر .