شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. فايلر يدرس إراحة فتحى ومعلول خوفا من الإجهاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، إراحة الثنائي على معلول وأحمد فتحي من مباراة الفريق الأحمر المرتقب إقامتها غداً أمام سموحة، والتي تقام في إطار منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأتي سبب استبعاد الثنائي خوفاً من الإجهاد، خاصة بعد ضغط مباريات الفترة الماضية والتي كان أخرها لقاء الأهلي وصن داونز بمنافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث استطاع المارد الأحمر أن يثأر من بطل جنوب أفريقيا ويقصيه من البطولة بعد الفوز بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومازال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح ففي الوقت الذى عاني فيه الحارس الدوري من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة أفريقيا أكد الجهاز الطبي أن الحارس لا يُعاني من أية أصابات وأنه تعافي تمامًا من نزلة البرد التى تعرض لها في جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بعدما وصلت بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران استعدادًا لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الأهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الأفريقي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من 17 مباراة دون خسارة، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 45 هدفاً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك القلعة الحمراء ثلاثة أهداف فقط جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر.