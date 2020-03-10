شكرا لقرائتكم بريطانيا: لا يوجد سبب منطقي لمنع حضور الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تعتزم حاليا إلغاء أو إقامة أحداث رياضية بدون جمهور خشية انتشار فيروس كورونا بعد اجتماع مع هيئات رياضية وممثلين عن شبكات النقل التلفزيوني يوم الاثنين.
وتم بالفعل تأجيل أو إلغاء العشرات من المسابقات والأحداث الرياضية حول العالم أو اقامتها بدون جمهور وآخرها فرنسا.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا إن نقاشا جرى بشأن خطط طوارئ لإلغاء أحداث أو اقامتها خلف أبواب مغلقة : إذا تغير الوضع وأصبح ملحا، لكن بناء على التقييم العلمي الحالي لخبراء في الصحة من الحكومة لا يوجد سبب منطقي لإلغاء أحداث رياضية أو اقامتها بدون جمهور.
ومن بين الأحداث الرياضية الكبرى المقررة في بريطانيا خلال الشهر المقبل مهرجان شيلتنهام للخيول ومباريات في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم إضافة إلى منافسات للرغبي.
وقالت وزارة الصحة البريطانية الاثنين إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 319 من 273 وأضافت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن.
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