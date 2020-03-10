شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم إلغاء مصافحة اللاعبين قبل مباريات الدورى المصرى؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن اللجنة لم تقدم أى توصيات للجنة الخماسية بشأن الحد من فيروس كورونا فى الملاعب، مثل إلغاء مصافحة اللاعبين والحكام قبل المباريات أو إلغاء المؤتمرات الصحفية كما حدث فى بعض الدوريات الأوروبية مؤخرا وأبرزها الدورى الإيطالى.

وقال سلطان، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة الطبية ملتزمة بما يصدر من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسيكون هناك تواصل معهما خلال الأيام المقبلة لتطبيق أى إجراءات احترازية للحد من فيروس كورونا، مضيفا أن الوضع فى مصر حتى الآن لا يدعو للقلق حتى تصدر اللجنة الطبية توصيات مثل إلغاء مصافحة اللاعبين قبل المباريات.

وتابع رئيس اللجنة الطبية أن إقامة مباريات كرة القدم فى ملاعب مفتوحة هو شىء إيجابى ولا يساعد على انتشار فيروس كورونا، لكن تعتبر النقطة التى تحتاج لمناقشة هى مسألة الحضور الجماهيرى فى المباريات لأن حضور المباريات بأعداد كبير يتسبب فى انتشار الفيروس وهو ما ستتم متابعته مع وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بهذا الأمر.

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فى السياق ذاته قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التواصل مع وزارة الصحة عن طريق اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان التى تم تشكيلها مؤخرا لمتابعة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية من أجل تحديد مصير الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى الأول وكذلك الأندية الشعبية المشاركة في البطولات القارية سواء الأفريقية أو العربية، مثل الأهلى والزمالك والمصرى والإسماعيلى بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق أى أحداث تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.

ومن المعروف أن مباريات الدورى المصرى تشهد حضور أعداد صغيرة من الجماهير تتراوح ما بين 500 إلى 1000 مشجع، ويسعى اتحاد الكرة لبحث الإجراءات الخاصة بدخول هذه الأعداد في إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.