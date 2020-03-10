شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس إراحة الأساسيين أمام سموحة خوفاً من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس رينية فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى إراحة الثنائى على معلول وأحمد فتحى من مباراة الفريق الأحمر المرتقب إقامتها غداً أمام سموحة، فى إطار منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، بالإضافة لغياب محمود كهربا وجونيور أجايى وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف إثر أحداث مباراة السوبر المحلى.

ويأتى سبب استبعاد الثنائى خوفاً من الإجهاد، خاصة بعد ضغط مباريات الفترة الماضية والتى كان آخرها لقاء الأهلى وصن داونز بمنافسات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث استطاع المارد الأحمر أن يثأر من بطل جنوب أفريقيا ويقصيه من البطولة بعد الفوز بنتيجة 3 / 1 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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ومازال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح ففي الوقت الذى عاني فيه الحارس الدوري من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة أفريقيا أكد الجهاز الطبي أن الحارس لا يُعاني من اية أصابات وأنه تعافي تمامًا من نزلة البرد التى تعرض لها في جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بعدما وصلت بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران استعدادًا لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الأهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الأفريقى.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من 17 مباراة دون خسارة، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 45 هدفاً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك القلعة الحمراء ثلاثة أهداف فقط جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر.