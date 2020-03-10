شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضياء السيد: كل شوية يطلع مدرب يقول أنا مكتشف صلاح.. الفرعون صنع نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء السيد المدرب السابق للمنتخب أن محمد صلاح لاعب الفراعنة، المحترف فى صفوف ليفربول، تدرب مع عدد كبير من المدربين سواء خلال لعبه ضمن صفوف طنطا، ومن بعدها المقاولون، ثم انتقاله للأندية الأخرى ورحلة الاحتراف، وجميعهم بذلوا جهدا مع صلاح، واستفاد اللاعب منهم.

وأضاف ضياء السيد، فى تصريحات خاصة، أننا كمدربين تولينا تدريب صلاح "حظنا كويس" ولم نكن متوقعين أن يصل صلاح لكل هذا، ولم يكن هناك أى مدرب قد اكتشفه، فهو وصل بنفسه، وكان يستمع إلى كلام ونصائح كل المدربين واجتهد حتى وصل إلى ما هو عليه.

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وأشار السيد إلى أن كل فترة وأخرى يخرج علينا مدرب ويقول إنه مكتشف صلاح، وهو اللى صنعه، أقول لهم لأ لأ، فالله وحده هو الذى يعرف الغيب، وصلاح لاعب مجتهد، وطور من نفسه بشكل كبير، لذلك هو المسئول الأول والأخير عن مستواه وما وصل إليه.

حظى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول بإشادة واسعة من جانب الصحافة الإنجليزية الصادرة اليوم، بعد تألقه فى مباراة ليفربول وبورنموث التى أقيمت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وعنونت صحيفة "ميرور"، "محمد صلاح يحطم عظماء ليفربول"، وقالت الصحيفة إن محمد صلاح نجح فى زيارة شباك بورنموث ليرفع رصيده من الأهداف إلى 70 فى ظهور الـ 100 بقميص ليفربول فى مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".