شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوجبل: ننافس على لقب الدوري.. كلمة مستحيل ليست في قاموسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، إنه لا يعرف كلمة مستحيل، وإن فريقه رغم حصوله على بطولتي السوبر الإفريقي والمصري مؤخرًا، مازال ينافس على 3 بطولات أخرى، هي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وكذلك الدوري الممتاز.

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وأضاف «أبوجبل»، في تصريحات لقناة «أون تايم»، ردًا على ابتعاد فرصة المنافسة على لقب الدوري: «المستحيل أو اللاممكن مش موجود في قاموسي، الدوري لسه في الملعب، وسنظل ننافس على اللقب حتى النهاية».

وعن وجود فارق كبير في النقاط بين الزمالك والأهلي المتصدر علق: «الموسم الماضي كان الفارق كبيرا لصالح الزمالك، ولكن في النهاية الأهلي حصل على اللقب».

وفيما يخص المنافسة على مركز حراسة في المنتخب الوطني مع حارس الأهلي محمد الشناوي، قال «أبوجبل»: «وجودي في المنتخب يرضيني، والشناوي صديق وحارس كبير، ولديه الخبرات الكافية ورصيد كبير مع المنتخب، وأن أكون موجودا في المنافسة شرف لي».