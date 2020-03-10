شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوجبل: ننافس على لقب الدوري.. كلمة مستحيل ليست في قاموسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، إنه لا يعرف كلمة مستحيل، وإن فريقه رغم حصوله على بطولتي السوبر الإفريقي والمصري مؤخرًا، مازال ينافس على 3 بطولات أخرى، هي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وكذلك الدوري الممتاز.
وأضاف «أبوجبل»، في تصريحات لقناة «أون تايم»، ردًا على ابتعاد فرصة المنافسة على لقب الدوري: «المستحيل أو اللاممكن مش موجود في قاموسي، الدوري لسه في الملعب، وسنظل ننافس على اللقب حتى النهاية».
وعن وجود فارق كبير في النقاط بين الزمالك والأهلي المتصدر علق: «الموسم الماضي كان الفارق كبيرا لصالح الزمالك، ولكن في النهاية الأهلي حصل على اللقب».
وفيما يخص المنافسة على مركز حراسة في المنتخب الوطني مع حارس الأهلي محمد الشناوي، قال «أبوجبل»: «وجودي في المنتخب يرضيني، والشناوي صديق وحارس كبير، ولديه الخبرات الكافية ورصيد كبير مع المنتخب، وأن أكون موجودا في المنافسة شرف لي».
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