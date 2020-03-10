شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بشكتاش تطلب من أرسنال تمديد إعارة «النني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعلم نادي بشكتاش التركي من نادي أرسنال الإنجليزي عن إمكانية تمديد إعارة النجم المصري محمد النني لموسم إضافي.
وكان «النني» انضم إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة، الصيف الماضي، قادمًا من أرسنال لمدة موسم واحد.
وأوضح موقع TurkishFootball التركي أن الفريق التركي قام بالتواصل مع الجانرز ليستعلم عن إمكانية تمديد إعارة اللاعب مع تحمل النادي الإنجليزي جزءًا من راتبه.
ورغم وجود بند في عقد إعارة اللاعب يتيح لبشكتاش التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 18 مليون يورو، إلا أن أبناء إسطنبول لا يستطيعون تفعيله بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي ستجعله عُرضة لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف والتعرض لعقوبات قد تصل إلى الحرمان من المشاركات الأوروبية في حال تفعيله.
وأشار الموقع التركي إلى أن إدارة بشكتاش ومديره الفني سيرجين يالتشين يريدون الإبقاء على اللاعب داخل جدران النادي، إلا أن عليهم الانتظار حتى تتضح خطة المدير الفني الجديد لأرسنال، ميكيل أرتيتا، فيما يتعلق باللاعب المصري، إذ لم يكن مسؤولًا عن الفريق حين تمت إعارته إلى بشكتاش.
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