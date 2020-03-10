شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوجبل يروي موقفًا دافع خلاله شيكابالا عن الأهلي وجماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، إنه لا توجد مشكلة مع أي من لاعبي الأهلي، وإن قائد الفريق شيكابالا لا يقبل الإساءة لجماهير القلعة الحمراء.

وأضاف «أبوجبل»، في تصريحات تليفزيونية: «بالنسبة لنا كلاعبين لا يوجد احتقان بيننا وبين لاعبي الأهلي، يوجد تواصل كبير بيننا، ونتواجد معًا في المنتخب، وتسود علاقة الود والحب».

وكشف «أبوجبل» عن موقف شاهده بعينه كان بطله شيكابالا، قائلًا: «كنا أمام بوابة نادي الزمالك، وأحد المشجعين تكلم بشكل سيئ عن الأهلي، ليتوقف شيكابالا ويطالبه بعدم الحديث بهذه الطريقة، الأمر الذي أدهشني، وقلت له: إنت اللي بتعمل كده يا شيكابالا».

وأضاف: «شيكابالا غيور على ناديه، لكنه يحترم المنافس جدًا، كل واحد بيبقى غيور على ناديه.. وأنا شخصيا بحترم الأهلي وبحترم جمهوره، جمهور كبير ومحترم ودائما بيدعم جماهيره».