شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير غيابه مدمر.. من هو «جولدن بوى» ليفربول في «البريميرليج»؟ ليس صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «في بعض الأحيان لا تدرك أهمية لاعب في الفريق حتى يغيب عن المشاركة».. وصف دقيق لجارى لينكير أسطورة كرة القدم الإنجليزية الأسبق حول تأثير غياب جوردان هندرسون عن صفوف ليفربول. في الحادى والعشرين من فبراير الماضى، أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، إصابة هندرسون في العضلة الخلفية وحاجته للغياب عن الفريق مدة لن تقل عن 3 أسابيع. آخر مباراة شارك فيها هندرسون كانت أمام أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، وغاب من بعدها عن 4 مباريات (3 بالدورى وأخرى بكأس الاتحاد). منذ بداية الموسم الحالى شارك هندرسون بقميص ليفربول في 30 مباراة (25 بالدورى الإنجليزى و5 بدورى أبطال أوروبا)، وكان له دور بارز في اقتراب الريدز من حسم لقب بريميرليج، واستمرار المنافسة نحو الحفاظ على لقب تشامبيونزليج. وبالنظر إلى أرقام ليفربول خلال المباريات التي غاب عنها هندرسون، نجد أن الريدز خسر مباراتين (واتفورد بالدورى وتشيلسى بكأس الاتحاد)، واستقبل الفريق في غيابه 8 أهداف خلال 4 مباريات.

ولا يقتصر دور هندرسون كلاعب ضمن كتيبة كلوب، فإلى جانب مساهمة البالغ من العمر 29 عامًا في تسجيل فريقه 8 أهداف هذا الموسم (سجل 3 وصنع 5 تمريرات حاسمة)، فإن دوره كقائد للفريق ظهرت بصمته جلية سواء في الملعب أو في غرفة خلع الملابس باعتراف اللاعبين.

سبق أن أثنى آندى روبرتسون مدافع الريدز على زميله هندرسون مؤكدا أنه يقود الفريق إلى الأمام خلال هذا الموسم، وقال آندى: «أرى أن هندرسون لاعب من طراز مختلف، إنه واحد من أفضل لاعبى فريقنا هذا الموسم، إن لم يكن الأفضل، لم يحظ هندرسون بالتقدير الذي يستحقه». وبحسب تصريحات سابقة للاعب أليكس أوكسلايد تشامبرلين قال خلالها: «هندرسون منع أي أحاديث بين اللاعبين حول الفوز بالدورى الإنجليزى، حيث يسعى إلى أن يكون التركيز منصبًا بشكل كامل على المباريات التالية دون أي تشتيت».