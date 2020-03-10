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موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 10-3-2020

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

 

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

 

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون إلى مواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المركز الثاني لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل.

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

 

وخسر المقاولون من بيراميدز بهدفين دون رد فى الظهور الأخير بالدوري، و تعادل الطلائع مع انبى سلبياً في اللقاء المقدم من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري.

 

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موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

 

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

 

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في المقابل، يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع للخروج من دوامة التعادلات التي تسيطر على نتائج فريقه بحثاً عن النقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق في الدور الثانى وتفادى دوامة الهبوط مبكراً قبل الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

 

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

 

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

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موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

 

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من : سعيد حمزة حكم ساحة، وهانى العراقى وأيمن العقاد مساعدان، ونادر قمر الدولة حكم رابع، ومحمود ناصف حكم فيديو وعماد عابد حكم فيديو مساعد.

 

 

 

 

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