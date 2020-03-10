شكرا لقرائتكم موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 10-3-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش ويسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون إلى مواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المركز الثاني لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل.

وخسر المقاولون من بيراميدز بهدفين دون رد فى الظهور الأخير بالدوري، و تعادل الطلائع مع انبى سلبياً في اللقاء المقدم من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري.

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش Advertisements

في المقابل، يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع للخروج من دوامة التعادلات التي تسيطر على نتائج فريقه بحثاً عن النقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق في الدور الثانى وتفادى دوامة الهبوط مبكراً قبل الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش