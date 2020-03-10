شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. الجزيري يقود هجوم المقاولون ضد طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء ، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



المقاولون ضد طلائع الجيش

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون إلى مواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المركز الثاني لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل.



المقاولون ضد طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يخوض المقاولون بتشكيل مكون من : حسن شاهين ، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين، حسن الشامي ، معروف يوسف، كريم مصطفى، محمد مجلي ، طاهر محمد، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

وخسر المقاولون من بيراميدز بهدفين دون رد فى الظهور الأخير بالدوري، و تعادل الطلائع مع انبى سلبياً في اللقاء المقدم من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري.



المقاولون ضد طلائع الجيش Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.



المقاولون ضد طلائع الجيش من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن مباراة الفريق أمام طلائع الجيش لن تكون سهلة. وأضاف عادل: "أخبرت اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدور الأول وطالبتهم بأن ينسوا أنهم حققوا انجاز وعليهم البدء من جديد وبنفس الحماس من أجل مواصلة حصد النقاط في الدوري العام".

المقاولون ضد طلائع الجيش وأتم: "جميع المباريات المقبلة سنتعامل معها على أنها مباريات كؤوس، لأننا لا نريد التفريط في المركز الثاني بالجدول ووصافة البطولة، من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

كان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى،