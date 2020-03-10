شكرا لقرائتكم الجبلاية تتواصل مع وزارة الصحة لحسم مصير الجماهير في مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التواصل مع وزارة الصحة عن طريق اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان التي تم تشكيلها مؤخرا ، من أجل متابعة كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية من أجل تحديد مصير الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى الأول وكذلك الأندية الشعبية المشاركة في البطولات القارية سواء الإفريقية أو العربية، مثل الأهلى والزمالك والمصرى والإسماعيلى بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق أي أحداث تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.

ومن المعروف أن مباريات الدورى المصرى تشهد حضور أعداد صغيرة من الجماهير تتراوح ما بين 500 إلى 1000 مشجع، ويسعى اتحاد الكرة لبحث الإجراءات الخاصة بدخول هذه الأعداد في إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

فى شأن مختلف، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، توجيه الدعوة إلى 195 ناديًا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتى سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام المقبلة بعد صياغتها.

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جاء ذلك بعد قرار اتحاد الكرة باستبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية للجبلاية، بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة التى أيدت القرار، لذا تم تقليص العدد من 225 ناديًا إلى 195 فقط.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر أبريل المقبل موعدًا مبدئيًا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بناءً على طلب مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.. وأكدت سارة ساليمون مسئولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الأولمبية يوم 21 يوليو المقبل.. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذًا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.