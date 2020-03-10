شكرا لقرائتكم نادية فكرى تناشد وزير الرياضة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت نادية محمد فكرى لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، استياءها من تجاهل مطالبها التي نادت بها عقب العودة من بطولة كأس العالم التي أقيمت بأبوجا ، والتي حققت خلالها المركز الثانى والميدالية الفضية، وهى المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 .

وقالت نادية فكرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تناشد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بالتدخل لحل ازمتها ، حتى تتمكن من المشاركة في طوكيو 2020 ، والخاصة بالحصول على استمارة بيبرتايت ، و هي استمارة استثنائية، تمكنها من المشاركة في البطولة ، و يتم الحصول عليها بموافقة اللجنة البارالمبية .

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وأضافت اللاعبة، أن الموافقة على البيبرتايت تشترط بوجودها بمفردها في الميزان ، ورغم أن هناك لاعبة أخرى ، لكن نادية تفوقت عليها على الصعيد المحلى و الدولى، و أخرها بطولة العالم بأبوجا، والتي تم تكريمى بعد العودة من جانب الدكتور أشرف صبحى ، وطلبت من وزير الرياضة التدخل في الأمر، لكنه أرجأ الامر الى حياة خطاب رئيسة اللجنة ، ولكن لم يحدث جديدا ، رغم أن فاطمة عمر لاعبة المنتخب و بطلة العالم شاركت في أولمبياد ريو دى جانيرو من خلال هذه الاستمارة .

واختتمت نادية فكرى حديثها أنها تتمنى من أشرف صبحى التدخل لحل أزمتها ، حتى تتمكن من المشاركة في البطولة و إحراز ميدالية أولمبية لمصر تضاف الى رصيدها ، و لرفع علم مصر في المحافل الدولية ، و التي يٌعد أهمها هو الدورة البارالمبية بطوكيو .