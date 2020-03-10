شكرا لقرائتكم اتحاد الإسكواش يقرر إيقاف النشاط المحلي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، إيقاف النشاط المحلي ( بطولات - دوري عام ) و عدم إقامة أي فاعليات اعتبارا من بطولتي هليوبوليس و طنطا و لحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصري للاسكواش.

وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً قال فيه:

نظرا للظروف الحالية و الخاصة بفيروس كورونا و حرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش علي سلامة اللاعبين و اللاعبات و المرافقين لهم ( اولياء الامور - المدربين ) و صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أي فاعليات بها تجمعات كبيرة .

فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش إيقاف النشاط المحلي ( بطولات - دوري عام ) و عدم إقامة أي فاعليات اعتبارا من بطولتي هليوبوليس و طنطا و لحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصري للاسكواش.

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حفظ الله مصر و شعبها.

وكان من المقرر إقامة بطولة هليوبوليس خلال الفترة من 2020/3/12 و حتي 2020/3/17 علي ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق .

فيما كانت بطولة نادي طنطا ستقام خلال الفترة من 2020/3/12 و حتي 2020/3/17 علي ملاعب نادي طنطا .

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.