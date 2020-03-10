شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش

يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



المقاولون ضد طلائع الجيش

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع للخروج من دوامة التعادلات التي تسيطر على نتائج فريقه بحثاً عن النقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق في الدور الثانى وتفادى دوامة الهبوط مبكراً قبل الأسابيع الأخيرة للمسابقة.



المقاولون ضد طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يخوض الطلائع المباراة بتشكيل مكون من: محمد بسام ، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد السيد ، عبدالرحمن زولا، عمار حمدي، كيفن موهيري، ناصر منسي، عمر عماد ، عمرو جمال.

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المقاولون ضد طلائع الجيش

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.



المقاولون ضد طلائع الجيش