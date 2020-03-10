التشكيل المتوقع .. عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام المقاولون

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش
يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
المقاولون ضد طلائع الجيش
المقاولون ضد طلائع الجيش
ومن المتوقع أن يخوض الطلائع المباراة بتشكيل مكون من: محمد بسام ، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد السيد ، عبدالرحمن زولا، عمار حمدي، كيفن موهيري، ناصر منسي، عمر عماد ، عمرو جمال.
المقاولون ضد طلائع الجيش
ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.
المقاولون ضد طلائع الجيش
فى المقابل، يأمل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون إلى مواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المركز الثاني لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل.
المقاولون ضد طلائع الجيشويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.
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