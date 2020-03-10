شكرا لقرائتكم وليد سليمان يهنئ حسام عاشور بعيد ميلاده: إن شاء الله تشيل التاسعة يا نجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ النجم وليد سليمان زميله بالنادي الأهلى حسام عاشور بمناسبة عيد ميلاده الـ34، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، بصورة معه، معلقا عليها قائلا :"كل سنة وأنت طيب يا تاريخ وعقبال مليون سنه وإن شاء الله تشيل التاسعة يا نجم".

يشار إلى أن الصفحة الرسمية لـ"فيفا"، حرصت على تهنئة نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ 34، ونشرت الأرقام القياسية التي حققها اللاعب الكبير طوال مسيرته الرياضية، ونشرت الصفحة صورة له بتشيرت المارد الأحمر عبر حسابها بتويتر.

وجاءت تهنئة الفيفا كالآتي "عيد ميلاد سعيد للنجم المصري حسام عاشور الذي يتم 34 سنة، أكثر من 500 مباراة مع النادى الأهلي، والفائز معه بكل الألقاب الممكنة، 11 مباراة في كأس العالم للأندية FIFA (رقم قياسي) والفائز بالميدالية البرونزية، خالص التمنيات بالمزيد من الانتصارات والبطولات كابتن حسام".

Advertisements

حسام عاشور ولد فى 9 مارس 1986، وعلى مدار مسيرته الكروية لم يلعب لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 511 مباراة، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيًا، ورغم ذلك مازال عاشور يواجه حظًا سيئًا مع المنتخب الوطني، حيث عانى من التجاهل طوال السنوات الماضية.

ويعد حسام عاشور أحد أهم أبناء القلعة الحمراء، أصحاب الخلق والالتزام، فضلًا عن تربعه على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات فى الأهلى خاصة وفى مصر عامة، حيث نجح فى التتويج بـ34 بطولة ليتوج مسيرة بدأت منذ 20 عاما مع الأهلى ولا تزال مستمرة.