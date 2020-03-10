فوز فريق المقاولون لكرة القدم 2001 في بطولة الجمهورية

استطاع فريق المقاولون العرب لكرة القدم مواليد 2001 الفوز على طنطا بهدفين نظير هدف وجاء ذلك تبعاً للجولة رقم 28 لبطولة دوري الجمهورية لجميع الناشئين وكان هذا اللقاء يجمعهم على ملعب بسيون في محافظة طنطا والذين قاموا بإحراز الهدفين هما كلاً من اللاعب يوسف ماجد وسالم محمد.

وقام المدير الفني لفريق المقاولين العرب بالإفصاح عن شعوره بالسعادة ورضاه عن أداء الفريق ومستواهم في اللعب وروحهم الجيدة في الأداء وكان الجهاز الفني للمقاولون يقوده كلاً من عبد العزيز مصطفى زيزو والمدرب العام محمد فوزي ومدرب حراس مرمي أيمن هريدي والإداري سعيد صابر وأخصائي علاج طبيعي تامر عادل وحمد طنطاوي تحت إشراف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل.