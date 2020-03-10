شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلق النشاط المحلى حتى إشعار آخر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، إيقاف النشاط المحلي (بطولات - دورى عام) وعدم إقامة أي فعاليات، اعتبارا من بطولتي هليوبوليس وطنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصرى للاسكواش.

وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً قال فيه:

نظرا للظروف الحالية و الخاصة بفيروس كورونا وحرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش علي سلامة اللاعبين واللاعبات والمرافقين لهم (أولياء الأمور - المدربين) وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أي فعاليات بها تجمعات كبيرة .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش إيقاف النشاط المحلي ( بطولات - دوري عام ) وعدم إقامة أي فعاليات اعتبارا من بطولتي هليوبوليس وطنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصري للاسكواش.

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وكان من المقرر إقامة بطولة هليوبوليس خلال الفترة من 2020/3/12 و حتي 2020/3/17 علي ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق .

فيما كانت بطولة نادي طنطا ستقام خلال الفترة من 2020/3/12 و حتي 2020/3/17 علي ملاعب نادي طنطا .

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.