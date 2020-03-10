شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة رفع الأثقال تناشد وزير الرياضة للمشاركة فى طوكيو بالـ"بيبرتايت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت نادية محمد فكرى لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى استياءها من تجاهل مطالبها التي نادت بها عقب العودة من بطولة كأس العالم التي أقيمت بأبوجا، والتي حققت خلالها المركز الثانى والميدالية الفضية، وهى المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 .

قالت نادية فكرى في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها تناشد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بالتدخل لحل أزمتها، حتى تتمكن من المشاركة في طوكيو 2020 ، والخاصة بالحصول على استمارة "بيبرتايت، وهي استمارة استثنائية، تمكنها من المشاركة في البطولة، ويتم الحصول عليها بموافقة اللجنة البارالمبية.

وأضافت اللاعبة، أن الموافقة على البيبرتايت تشترط بوجودها بمفردها في الميزان، ورغم أن هناك لاعبة أخرى، لكن نادية تفوقت عليها على الصعيد المحلى والدولى، وأخرها بطولة العالم بأبوجا، والتي تم تكريمى بعد العودة من جانب الدكتور أشرف صبحى ، وطلبت من وزير الرياضة التدخل في الامر ، لكنه أرجأ الامر الى حياة خطاب رئيسة اللجنة، ولكن لم يحدث جديدا، رغم أن فاطمة عمر لاعبة المنتخب وبطلة العالم شاركت في أولمبياد ريو دى جانيرو من خلال هذه الاستمارة .

واختتمت نادية فكرى حديثها أنها تتمنى من أشرف صبحى التدخل لحل أزمتها، حتى تتمكن من المشاركة في البطولة وإحراز ميدالية أولمبية لمصر تضاف الى رصيدها، ولرفع علم مصر في المحافل الدولية، و التي يٌعد أهمها هو الدورة البارالمبية بطوكيو.