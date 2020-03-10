شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد فتحى.. جوكر من ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى الملقب بـ"الجوكر" يثبت يومًا بعد يوم أنه نجم لا غنى عنه في صفوف القلعة الحمراء لما يقدمه دومًا لفريقه سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

ونجح فتحى في تقديم أفضل مستوياته في مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقى في لقاء إياب دور نهائي دورى أبطال أفريقيا والذى حسمه الأحمر بالصعود إلى دور نصف النهائي بمجموع المباراتين 3 / 1، حتى إحتفت صفحة النادى الأهلى باللاعب ومعه زميله محمد الشناوى حارس المرمى عبر إنستجرام.

أحمد فتحى لاعب من ذهب لا يصدأ مهما زاد عمره، فهو يمتلك خبرات عديدة يستطيع بها أن يطمئن زملاءه في الملعب والتي لا تقل مطلقًا عن دور القيادة.

وعن ملف تجديد فتحى للنادى الأهلى أوضح اللاعب في تصريحات عقب التأهل الأفريقي أن ملف التجديد مع مجلس إدارة القلعة الحمراء مشددًا على أنه سيجتهد حتي آخر يوم له فى المارد الأحمر قائلا: "الخطيب عقد معنا جلسات عديدة وأكد لنا أنه يجب أن يكون جميع اللاعبين على قلب رجل واحد سواء الذي يشارك أو على دكة البدلاء وكرة القدم تطورت كثيرًا ونؤدي كوحدة واحدة دفاعًا وهجومًا وهذا ما نفعله خلال الفترة الماضية وفى النادي الأهلي هناك ضغوطات بسبب رغبة الجماهير فى تحقيق الفوز دائمًا وأترك ملف تجديد عقدي مع مجلس الإدارة وأنا لا أعرف شيئًا نهائي عن هذا الأمر ولا أحد يتحدث معي على الإطلاق فى هذا الملف وأنا موجود مع النادي الأهلي وبجتهد لآخر يوم ليا فى النادي".

ويرصد الخليج 365 لقطات لجوكر الأهلى أحمد فتحى في الصور التالية:

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أحمد فتحى



أحمد فتحى



أحمد فتحى



أحمد فتحى و اسرته