شكرا لقرائتكم خبر عن 195 ناديًا فى عمومية الجبلاية لاعتماد اللائحة الجديدة بعد استبعاد مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، توجيه الدعوة إلى 195 ناديًا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتى سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام المقبلة بعد صياغتها.

جاء ذلك بعد قرار اتحاد الكرة باستبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية للجبلاية، بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة التى أيدت القرار، لذا تم تقليص العدد من 225 ناديًا إلى 195 فقط.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر أبريل المقبل موعدًا مبدئيًا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

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ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بناءً على طلب مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.. وأكدت سارة ساليمون مسئولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الأولمبية يوم 21 يوليو المقبل.. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذًا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

ويعتبر هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وحال ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.. واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.

وتعتبر أهم البنود التى شملتها اللائحة الجديدة :استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين).. ووضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما.. وتفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل في مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أي مجال يتأثر بعمله في اتحاد الكرة.. وتقليص عدد أعضاء المجلس الجديد الي ٩ اعضاء بينهم عنصر واحد نساءي .. ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.