رياضة | زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد استقر بشكل كبر على الإطاحة بنجم الملكي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "بعد عدم اللعب لدقيقة واحدة في الكلاسيكو ، لم ينظر زيدان لـبيل مرة أخرى ضد بيتيس ، يُعتبر اللاعب بديلًا أكثر من أي وقت مضى ويبدو أن وضعه الرياضي يؤدي إلى نفق مسدود".

وتابعت: " لعب بيل 15 دقيقة ضد مان سيتي و منذ ذلك الحين اختفى ، في الفيامارين تم التأكيد على أن شيئًا ما يحدث مرة أخرى مع بيل وأنه يبدو أنه من الصعب ان يجد غفران زيدان هذه المرة ، كما في المناسبات السابقة ، بيل يُقدم أسوأ موسم له في مدريد حيث لعب 18 مباراة و سجل 3 أهداف".

واختتمت: "يبدو أن زيدان توقف عن الاعتماد على الويلزي الذي منحه المباريات طوال الموسم والعديد منها مهمة ، يبدو أن الفرص قد انتهت بالنسبة للويلزي ، الذي يرى كيف أنه أصبح الأخير في خيارات الهجوم وحتى ماريانو تقدم عليه" .