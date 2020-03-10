حسن شاكوش: عرضت نفسي على الزمالك.. ميسي مُعجب بفني

جدة - عمرو شويل قال الفنان حسن شاكوش، انه عرض نفسه للانضمام في صفوف نادي الزمالك ولكن الظروف منعته من الانضمام للزمالك.

وأكد شاكوش في تصريحات تليفزيونية: "كلمت كابتن سامي الشيشيني وقالي تعالى اختبر في التدريبات العصر ولكن كان عندي ظروف ولم أذهب للاختبارات".

وقال إن الأرجنتيني لينويل ميسي، نجم صفوف برشلونة الإسباني، من المعجبين بفنه.

وكشف شاكوش إن الأرجنتيني لينويل ميسي، نجم صفوف برشلونة الإسباني، من المعجبين بفنه قائلا: "ميسي من المعجبين بفني وبيسمع بنت الجيران في سيارته".

وقال : "غزل السويس اشتراني من 6 أكتوبر ب25 كورة و5 آلف جنيه".

وختم شاكوش، إنه يتمنى السفر إلى إنجلترا لمتابعة مع صلاح من المدرجات ودعمه مع فريقه ليفربول. قائلا: "نفسي أسافر انجلترا وأطالب محمد صلاح بدعوة لمشاهدته من المدرجات في ستاد الانفيلد".

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