شكرا لقرائتكم الشوربجي ومؤمن يتأهلان لربع نهائي كناري كلاسيك للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري، محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن المصنف الثالث، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها لندن، خلال الفترة من 8 حتى 13 مارس الجاري بمشاركة مصرية واسعة.

ويحمل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وفاز محمد الشوربجي على منافسه ماثيو كستانيت بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة دور الـ 16 من البطولة حيث استغرقت المباراة 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-9.

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فيما فاز طارق مؤمن على منافسه الإنجليزي داريال سيلبي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج علي فرج ونور الشربيني ببطولة ويندي سيتي.