شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد صالح جمعة من حساباته في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسؤولو الزمالك، ضم صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى، فى الموسم المقبل، بعدما ربطت عدة تقارير من مصادر مقربة من اللاعب إنه ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تجميده من قبل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، والذى لم يكتفى باستبعاد اللاعب من المباريات فقط ولكنه يرفض أيضًا مشاركته فى التدريبات وذلك على خلفية الأزمة التى حدثت بين الطرفيين فى أحد التدريبات، وعدم التزامه.

ويرى مسئولى الزمالك عدم الحاجة لضم صالح جمعة فى الموسم الجديد، خاصة أن الأبيض يمتلك فى هذا المركز أكثر من لاعب يشارك بصفة أساسية، لذا سيكون اللاعب خارج حسابات قلعة ميت عقبة في الموسم المقبل لعدم الحاجة إلى جهوده.

فيما أمرت نيابة الجيزة، باستدعاء صالح جمعة، لمواجهته بشهود عيان، أفادوا بمشاهدته أثناء دهسه شاب بسيارته بكورنيش النيل واستلمت نيابة الجيزة، استعلام ادارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب لللاعب الأهلى صالح جمعة بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

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وقال سايس بالشارع إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.