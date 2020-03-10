شكرا لقرائتكم تقارير علاجية لمؤمن زكريا تكشف سبب إصابته العصبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي العائد مؤخراً من رحلة علاجية في الولايات المتحدة على تقرير يؤكد أن السبب وراء إصابته العصبية، هو تعرضه لحمى في أحد البلدان الأفريقية أثناء لعبه مع الأهلي قبل احترافه في الدوري السعودي.
واتفق مؤمن زكريا مع المركز الأمريكي الذي خضع لفحوصات فيه أن يتم إرسال الحقن العلاجية له بشكل شهري وفقاً للبرنامج العلاجي الموضوع لحالته، في الوقت الذي تبلغ تكلفة الحقن 10 آلاف دولار في الشهر الواحد.
وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مؤمن زكريا وأكد له أن النادي سيتحمل كافة مصاريف علاجه، في الوقت الذي سيحصل الجناح الدولي على راتبه الشهري بشكل طبيعي وكأنه واحد من لاعبي الفريق.
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