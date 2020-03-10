شكرا لقرائتكم خبر عن حمى فى رحلة أفريقية مع الأهلي سبب إصابة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي العائد مؤخرًا من رحلة علاجية في الولايات المتحدة على تقرير يؤكد أن السبب وراء اصابته العصبية، هو تعرضه لحمى في أحد البلدان الأفريقية أثناء لعبه مع الأهلي قبل احترافه في الدوري السعودي.

وأتفق مؤمن زكريا مع المركز الأمريكي الذي خضع لفحوصات فيه أن يتم إرسال الحقن العلاجية له بشكل شهري وفقًا للبرنامج العلاجي الموضوع لحالته، في الوقت الذي تبلغ تكلفة الحقن 10 آلاف دولار في الشهر الواحد.

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وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مؤمن زكريا وأكد له أن النادي سيتحمل كل مصاريف علاجه، في الوقت الذي سيحصل الجناح الدولي على راتبه الشهري بشكل طبيعي وكأنه واحد من لاعبي الفريق.