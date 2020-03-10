شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد صالح جمعة من حساباته فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو الزمالك، ضم صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى، فى الموسم المقبل، بعدما ربطت عدة تقارير من مصادر مقربة من اللاعب أنه ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تجميده من قبل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، الذى لم يكتفِ باستبعاد اللاعب من المباريات فقط ولكنه يرفض أيضًا مشاركته فى التدريبات وذلك على خلفية الأزمة التى حدثت بين الطرفين فى أحد التدريبات، وعدم التزامه.

ويرى مسئولو الزمالك عدم الحاجة لضم صالح جمعة فى الموسم الجديد، خاصة أن الأبيض يمتلك في هذا المركز أكثر من لاعب يشارك بصفة أساسية، لذا سيكون اللاعب خارج حسابات قلعة ميت عقبة في الموسم المقبل لعدم الحاجة إلى جهوده.

كانت نيابة الجيزة أمرت باستدعاء صالح جمعة، لمواجهته بشهود عيان، أفادوا بمشاهدته أثناء دهسه شاب بسيارته بكورنيش النيل واستلمت نيابة الجيزة، استعلام إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب الأهلي صالح جمعة بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

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وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.