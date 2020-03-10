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المقاولون العرب يستضيف الطلائع بالجبل الأخضر في الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري في مواجهة صعبة للفريقين .

وشهد آخر ظهور لذئاب الجبل في الدوري خسارة من بيراميدز بهدفين دون رد فيما تعادل الطلائع مع إنبى سلبيًا في اللقاء المقدم من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا .

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المراكز الأربعة الأولى لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل مشددًا على ضرورة احترام فريق الطلائع رغم نتائجه المتراجعة هذا الموسم لضمان حصد النقاط الثلاث.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الطلائع مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين، حسن الشامي، معروف يوسف، كريم مصطفى، محمد مجلي ، طاهر محمد، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".

على الجانب الآخر يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع للخروج من دوامة التعادلات التي تسيطر على نتائج فريقه بحثًا عن النقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق في الدور الثانى وتفادى دوامة الهبوط مبكرًا قبل الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المقاولون مكون من: "محمد بسام، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد السيد، عبد الرحمن زولا، عمار حمدى، كيفن موهيرى، ناصر منسي، عمر عماد، عمرو جمال"

 

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