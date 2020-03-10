شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يلغى معسكر المنتخب الأولمبى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر بصفة رسمية إلغاء استضافة دولة الإمارات وتحديدًا دبي لدورة ودية يشارك فيها منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرًا، حيث كان مقررًا خوض المنتخب وديتين أمام البرازيل أو كرواتيا ثم ودية ثانية أمام منتخب الأرجنتين في الفترة من 23 حتى 31 مارس الجاري في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق في يوليو المقبل.

وقرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادًا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.

كما قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إحالة ملف انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، إلى مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

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تتيح اللوائح للمنتخب الأولمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للانضمام ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأولمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وقال غريب في، تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن طلب كلوب ملفا كاملا يتم إعداده حاليا، ويعتبر خطوة فى طريق مشاركة محمد صلاح فى البطولة، مشددا على أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى صرح عبر وسائل الإعلام أنه سعيد باختيار سيرجيو راموس مدافع الملكى فى قائمة المنتخب الأولمبي الإسبانى للمشاركة فى الأولمبياد.

كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الأولمبى سيكون بعيدًا عن حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.