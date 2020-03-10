رياضة | عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولي نادي الزمالك عن تطورات جديدة في أزمة السوبر المصري الشهيرة، أما الغريم التقليدي النادي الأهلي والتي تسببت في أحداث مثيرة للجدل، بسبب العقوبات التي تعرض لها الفريقين.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم قررت عدة عقوبات صارمه تجاه لاعبي الفريقين منها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك الشاب حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه .

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و وإيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

ويسعى مجلس القلعة البيضاء، إلى تخفيض العقوبات التي وقعت على لاعبيه بعد أحداث السوبر المصري أمام الأهلي، في اللقاء الذي استضافه ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأكد أحمد زاهر إداري الأبيض في تصريحات لقناة الزمالك أن فريقه قدم تظلما رسميا على عقوبات السوبر لأنها عقوبات مغلظة يتنمى تخفيفها.