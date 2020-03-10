الامارات | عودة يحسم ميول محمد صلاح.. أهلاوي أم زملكاوي

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يحسم ميول محمد صلاح.. أهلاوي أم زملكاوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم مدرب المقاولون العرب السابق، محمد عودة، ميول لاعب الفريق السابق، نجم ليفربول محمد صلاح حول تشجيعه للأهلي أم الزمالك، عندما كان لاعباً في المقاولون العرب قبل رحيله لأوروبا.

وأكد محمد عودة المدرب الأسبق للمقاولون العرب وأحد اللاعبين السابقين بالفريق عبر تصريحات تلفزيونية، أن صلاح يشجع الأهلي.

وأوضح: "انتماء صلاح لم يبعده عن تحقيق حلم الاحتراف في أوروبا رغم تلقيه لعروض من الأهلي والزمالك لضمه".

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وكان صلاح قد أعلن من قبل أنه مشجع للإسماعيلي ويحبه منذ زمن بعيد بينما تحدث محمد العقباوي حارس مرمى المقاولون العرب الأسبق عن انتماء صلاح للزمالك.