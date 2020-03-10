شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، برئاسة سلمان إبراهيم، تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورى أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا بسبب التهديدات المتعلقة بفيروس كورونا.
وطلب الاتحاد الآسيوى من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16.
ووفقا لبيان نشره الاتحاد الآسيوى عبر موقعه الرسمى فإنه سيتم نقل مباريات دور الثمانية إلى شهر سبتمبر، ونقل الدور قبل النهائى إلى أيام 14 و15 أكتوبر ذهاباً و28 و29 من ذات الشهر إياباً، على أن يبقى موعد الدور النهائى يومى 22 نوفمبر للذهاب فى الشرق و28 نوفمبر للإياب فى الغرب، دون تغيير.
وقدمت الاتحادات الوطنية مقترحات سيقوم الاتحاد الآسيوى لكرة القدم بدراستها بعد التنسيق مع أطراف اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاريون، قبل أن يتم إصدار بيان جديد فى وقت لاحق حول التطورات والمواعيد الجديدة المنتظرة.
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