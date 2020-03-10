شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الألماني تتحدى «كورونا» وتعلن إكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدورى الألمانى اعتزامها إكمال مسابقة الدورى فى الدرجة الأولى والثانية وفقا لجدولها المحدد حتى منتصف مايو المقبل، وذلك على الرغم من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال شتيفان زايفرت، الرئيس التنفيذى للرابطة، فى بيان، إن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن للرابطة والأندية أن تضمن بها سلامة الجدول الزمنى للموسم التالى. وأضاف زايفرت أنه يجب تحديد الأندية الصاعدة والهابطة والأندية التى ستشارك فى مسابقات دولية فى الدرجتين، واشار إلى أن الأندية ستواصل مشاوراتها المكثفة مع السلطات المختصة فيما يتعلق بسير المباريات.

كان ينس شبان، وزير الصحة الألمانى، قد نصح فى وقت سابق بإلغاء أى فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص فى الوقت الحاضر، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكر الوزير المنتمى إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى أنه يرى أن مثل هذه الفعاليات لا تزال تحدث على نحو متردد للغاية، وقال: «فى ظل التطور الديناميكى للأيام الأخيرة، يتعين علينا تغيير ذلك سريعا». ومن الممكن أن ينطبق هذا الإلغاء على مباريات فى أكبر المسابقات فى كرة القدم وكرة اليد والهوكى والسلة والطائرة. وكانت رابطة الدورى قد أعلنت أنها ستحدد موعدا لعقد اجتماع أزمة مع الأندية.