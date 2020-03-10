شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات طبية مشددة في المنتخب قبل السفر إلى «لومي».. ومؤتمر صحفي للجنة الطبية بالجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك لدى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، وقبل عدة أيام من سفر بعثة المنتخب إلى العاصمة التوجولية «لومى» لمواجهة منتخب بلادها يوم 29 مارس الجارى، فى إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وكثفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، جلساتها مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، من أجل وضع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة لبعثة المنتخب قبل السفر إلى توجو، بالإضافة لطبع منشورات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتوزيعها على أعضاء البعثة من أجل العودة بسلام للقاهرة، دون وجود أى إصابات، ووفقا للدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، فإن البعثة ستسافر إلى توجو مرتدية «الكمامات»، والتنبيه على اللاعبين بعدم التلامس بأقصى درجة ممكنة.

Advertisements

ومن جانبه قال طبيب المنتخب إن فيروس كورونا يمكن التغلب عليه دون أى أضرار من خلال اتباع التعليمات الوقائية، خاصة أنه ليس بالقوى فى ظل المقارنة بين حالات التعافى منه والوفاة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن مصر نجحت فى تحجيم هذا الفيروس فور انتشاره فى مختلف دول العالم، وكشف أن الجهاز الطبى سيتابع خلال الأيام المقبلة مدى انتشار الفيروس فى توجو من أجل السيطرة على الموقف خلال تواجد البعثة هناك. فيما أكد أحمد حمدى، مقرر اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 15 مارس الجارى، من أجل وضع الإرشادات والتعليمات الخاصة بكافة اللاعبين لتفادى الأضرار الناتجة عن الكورونا، لاسيما فى ظل تأثيره على الرياضة والحياة الكروية فى عدد كبير من دول آسيا وأوروبا.

من جهة أخرى، تمسك الجهاز الفنى بتأجيل الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز لإتاحة الفرصة للجهاز للاستعداد بشكل جيد لمواجهة توجو المقبلة، خاصة أن ضيق الوقت سيعرقل استعدادات المنتخب بسبب توقف بطولة الدورى 22 مارس الجارى، ووضع الجهاز الفنى يده على معظم عناصر القائمة المحلية، والتى سيتم الإعلان عنها مع آخر جولات الدورى قبل التوقف، والذى سيشهد دخول عناصر جديدة للمرة الأولى فى معسكر الفراعنة المقبل.

فيما أكد الجهاز الطبى قدرة أحمد حجازى، لاعب ويست بروميتش، على اللحاق بمواجهة توجو وتعافيه قبل المواجهة، حيث يعانى اللاعب من الإصابة فى العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يتعافى اللاعب خلال الشهر الجارى.